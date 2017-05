Minister ser behov for at tilføre Skat endnu flere midler

Men Skats kontrolindsats har behov for flere ressourcer og medarbejdere, mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Folketingets to største partier vil med et forslag i folketingssalen fredag presse regeringen til at indkalde til forhandlinger. Men de sparker en åben dør ind, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V):

- Vi har allerede tilført ganske mange ressourcer og medarbejdere til Skat, og det er min opfattelse, at vi kommer til at gøre mere, hvis der er behov for det - og ja, det er der på en række områder, siger han fra talerstolen.

- Men en grundlæggende forudsætning for, at man kan bruge flere penge på skattevæsenet, er jo, at man har pengene.

Skatteministeren finder det derfor "mest naturligt", at drøftelserne om flere midler til skattevæsenet tages til efteråret.

- Vi tager også gerne drøftelsen løbende, men den store drøftelse skal tages under finanslovsforhandlingerne, siger Karsten Lauritzen.

- Det er der, man har et politisk råderum. Det er der, man laver budgetforbedringer. Det er der, man finder finansiering - og bruger penge.

Mens regeringen dermed bakker op om forslaget fra DF og S, afviser skatteministeren to andre forslag fra Enhedslisten og SF, der blandt andet vil ansætte 1000 flere medarbejdere i Skat.

Det er ikke til at vide, om det lige er yderligere 1000 medarbejdere, Skat har brug for - eller 800 eller 1200, lyder argumentet.

Regeringens ambition er heller ikke, at skattevæsenet skal have flere medarbejdere. Ambitionen er et effektivt skattevæsen, betoner Karsten Lauritzen:

- Vi skal bruge så få skattekroner som muligt på at drive vores skattevæsen.

- På et eller andet tidspunkt håber jeg da, at vi kan bruge færre penge på skattevæsenet - men det ligger nok mange år ude i fremtiden, siger han.