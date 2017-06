Minister sender brev til Louis Vuitton efter modelfyring

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som sammen med Eva Kruse, direktør for Danish Fashion Institute, har sendt et brev stilet til netop Louis Vuitton.

Modegiganter som Louis Vuitton skal forstå, at de har et stort medansvar for, hvordan unge piger ser på sig selv.

Det sker efter sagen om den danske model Ulrikke Louise Lahn Høyer, som blev fyret fra et større modeshow i Japan. Ifølge modellen selv skete det, fordi Louis Vuitton syntes, hun var "for stor".

- Vi ved, at rigtig mange unge mennesker spejler sig i modeikonerne, derfor har de et ansvar for, at unge piger ikke udvikler spiseforstyrrelser eller generel mistrivsel i forhold til deres krop, siger ministeren.

I brevet beder Ellen Trane Nørby og Eva Kruse modehuset om at følge principperne i den danske modebranches etiske charter.

Chartret har til formål at medvirke til at sikre, at danske modeller trives bedre og samtidig skabe fokus spiseforstyrrelser.

Et af målene med det etiske charter er at lave sundhedstjek af danske modeller. Projektet er sat i gang som pilotforløb, hvor alle 16-årige modeller skal have et sundhedstjek inden udgangen af 2017.

- I Danmark kan vi se, at man godt kan være modebranche og samtidig tage hensyn, så man ikke får sygeligt tynde modeller, som slet ikke afspejler, hvordan folk ser ud, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren fortæller, at Louis Vuitton endnu ikke har reageret på brevet.

Det var da Ulrikke Louise Lahn Høyer skrev et opslag på Facebook om sine oplevelser med Louis Vuitton, at sagen fik opmærksomhed.

I opslaget skriver modellen, at hun var hyret til modeshowet og havde været igennem den rutinemæssige tilpasning af tøjet.

Men kort inden showet fik hun angiveligt besked på at faste og kun drikke vand i 24 timer, fordi hun "var for stor". Kort efter blev hun sendt hjem og kom ikke til at gå showet alligevel.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Louis Vuitton.