Minister og EU-kommissær er dybt uenige om danske børnepenge

Beskæftigelsesministeren vil kæmpe for, at børnepengene bliver indekseret. EU-kommissær er uenig.

- Kommissionen er jo kommet med et udspil, hvor man ikke tager højde for indekseringen af børnepenge. Det er vi lodret imod fra dansk side, siger ministeren og tilføjer:

- I ministerrådet kommer vi til at kæmpe for, at vi får et blokerende mindretal for det forslag.

Indekseringen skal sikre, at EU-borgere, som arbejder i Danmark, ikke får fuld børnecheck.

EU-Kommissionen fremlagde i slutningen af sidste år et udspil om velfærdsydelser til EU-borgere. Forslaget lægger ikke op til at indeksere børnepenge.

EU er nødt til at tage hensyn til alle medlemslandene, lyder det fra beskæftigelseskommissæren:

- Vi er ikke ude på at tære på det danske velfærdssystem, siger Marianne Thyssen efter mødet torsdag.

- Da vi lavede forslaget, besluttede vi os for, at vi ikke ville se på børnepengene. Det betyder, at det ikke er muligt at indeksere børnepenge, som forældre, der arbejder her, kan sende hjem til deres børn i et andet land.

Kommissæren henviser til, at forslaget nu bliver debatteret i Europa-Parlamentet og blandt medlemslandene.

EU-landene har tidligere nikket ja til en indekseret børnecheck. Det var en del af den aftale, som Storbritannien og EU indgik op til briternes folkeafstemning om EU-medlemskabet. Men aftalen bortfaldt efter briternes nej til EU.

Fra 2008 til 2013 voksede antallet udenlandske EU-borgere, som fik børnecheck til deres børn i hjemlandet, fra 2700 til 5100. Hver EU-borger fik fuld børnecheck på 14.148 kroner årligt for et barn på fem år.

Den samlede udgift for Danmark er dog begrænset. Et notat fra Tænketanken Kraka har vist, at Danmark kan spare cirka 22 millioner kroner ved at indeksere checken, skriver Børsen.

Det kan godt være, at det ikke drejer sig om store beløb, men det er et princip, lyder det fra Troels Lund Poulsen:

- Jeg kan simpelthen ikke forklare folk i Danmark, at man kan sende en børnecheck til Rumænien i så stort et omfang.

- Det er også det, der gør, at opbakningen til det europæiske projekt kommer under pres, fordi der også er mange, der ikke kan se fornuften i de her sager, siger han.

Ministeren erkender dog, at den indekserede børnecheck har lange udsigter.