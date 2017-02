Minister og EU-kommissær er dybt uenige om børnepenge

Beskæftigelsesministeren vil kæmpe for, at børnepengene bliver indekseret. EU-kommissær er uenig.

- Vi er kommet frem til, at vi ikke ser ens på indeksering af børnepenge.

- Kommissionen er jo kommet med et udspil, hvor man ikke tager højde for indekseringen af børnepenge. Det er vi lodret imod fra dansk side, siger Troels Lund Poulsen og tilføjer:

- I ministerrådet kommer vi til at kæmpe for, at vi får et blokerende mindretal for det forslag.

Indekseringen skal sikre, at EU-borgere, som arbejder i Danmark, ikke får fuld børnecheck.

EU-Kommissionen fremlagde i slutningen af sidste år et nyt udspil om velfærdsydelser til EU-borgere. Men forslaget lægger ikke op til at indeksere børnepenge.

EU-landene har ellers tidligere nikket ja til en indekseret børnecheck. Det var en del af aftalen, som Storbritannien og EU indgik op til briternes folkeafstemning om EU-medlemskabet. Men den aftale bortfaldt efter briternes nej til EU.

Fra 2008 til 2013 blev udenlandske EU-borgere, som får børnecheck til deres børn, der ikke bor i Danmark, næsten dobbelt så mange - fra 2700 til 5100.

Den samlede udgift for Danmark er dog begrænset.

Hver EU-borger fik fuld børnecheck på 14.148 kroner årligt for et barn på fem år.