Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) kalder ny taxilov for "en åbning for Uber". Han modsiges dog af de øvrige partier i aftalen. S og DF slår fast, at den nye lov gør det sværere for Uber.

Minister modsiges af aftaleparter: Taxilov bremser Uber

Ny taxilov er en åbning for Uber, siger minister. Andre partier bag loven kalder det dødsstødet for Uber.

- Uber og andre kørselstjenester har mulighed for at komme ind, men kun hvis de har taxameter og sædefølere i bilen, siger han og pointerer, at det bliver nemmere at etablere sig som taxivognmand og taxiselskab.

Sådan lyder fortolkningen fra flere partier bag aftalen. Men på et fælles pressemøde kalder transportminister Ole Birk Olesen (LA) den nye lov for "en åbning for Uber":

- Uber er i dag ulovlig. Og det vil Uber også være fremover, medmindre de indretter sig, som loven kræver. Det er en kæmpestor sejr, at man nu får den mulighed.

Adspurgt om loven ikke de facto er en mur for Ubers koncept, nikker DF's transportordfører, Kim Christiansen, ivrigt, før ministeren svarer:

- Vi glæder os over liberaliseringerne. Vi gør op med en kommunal planøkonomi. I dag må man ikke etablere sig som vognmand, selv om der er et kundegrundlag. Det må man gerne fremover, hvis man lever op til kravene.

Loven ophæver begrænsning på antal af taxier. Til gengæld fastholdes og skærpes andre krav. Blandt andet skal biler have sædefølere og taxametre, så Skat bedre kan kontrollere indtjening.

Stående ved siden af Ole Birk Olesen på pressemødet kalder Kim Christiansen det "en overfortolkning, at ministeren ligefrem kalder det en åbning for Uber":

- Men der er ikke ret meget af regeringens politik, der er kommet igennem i den lov her, så jeg har fuld forståelse for, at ministeren fokuserer på de få ting, der er kommet igennem, siger DF-ordføreren og slår fast:

- Selvfølgelig er det her et dødsstød for Uber og andre lignende tjenester.

Her afbryder ministeren og konstaterer "helt nøgternt og objektivt", at det bliver nemmere for virksomheder at etablere sig i Danmark:

- Det er rigtigt, at Uber - som det fungerer i dag - fortsat vil være ulovlig, med mindre de lever op til kravene. Men det er klart blevet nemmere.

Ole Birk Olesen påpeger samtidig, at han er "helt uenig" med ordføreren i, at regeringen ikke har fået sin politik igennem i aftalen.

På den anden side af ministeren står Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, der ligeledes fremhæver, at der nu bliver kontrol med Uber.

- Det gør, at vi kan få fred på det her område, så det kaos, der har hersket navnlig i de københavnske gader, hvor Uber har jagtet kunder på ublu vilkår, bliver stoppet mere effektivt, siger han.

Samme slutning drager SF's transportordfører, Karsten Hønge, der glæder sig over, at "Uber nu sendes til ophugning".

Også i regeringens egne rækker stejles der over taxiloven. De Konservatives Rasmus Jarlov konstaterer, at aftalen "betyder et farvel til Uber".

Ole Birk Olesens egen partifælle Joachim B. Olsen, der er fortaler for at tillade Uber, kalder det "enormt ærgerligt", at loven ikke tager højde for nye kørselstjenester. Han vil ikke afvise, at loven kan kvæle Uber.