Minister lukker gymnasieelevers netadgang ved eksamener

- Vi har åbnet en motorvej for snyd ved at indføre direkte adgang til internettet ved eksamen, siger ministeren til avisen.

For at undgå at elever snyder ved eksamen i gymnasiet, vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) fjerne internetadgangen ved alle skriftlige eksamener.

- Det er simpelthen alt for fristende for unge mennesker, for hvem det er helt naturligt at være på nettet, at sidde til eksamen og hente svar fra andre uden for eksamenslokale.

Undervisningsministeren kan selv træffe beslutningen om at lukke for netadgangen og skrive det ind i eksamensbekendtgørelsen. Hun vil orientere forligskredsen om det på et møde onsdag eftermiddag.

De nye regler vil så have virkning for alle elever, der er begyndt på en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017.

Siden 2010 har gymnasierne haft mulighed for på forsøgsbasis at give eleverne netadgang ved skriftlige eksaminer i udvalgte fag.

Det er i dag kun obligatorisk, at eleverne kan gå på nettet ved de skriftelige prøver i dansk A og engelsk A på HHX og HTX.

Men derudover er der forsøg med mulighed for internetadgang ved 17 eksamener på alle fire gymnasiale uddannelser - heriblandt dansk, matematik og samfundsfag på STX

Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan gymnasieelever bruger nettet til at få hjælp fra andre uden for eksamenslokalet, og hvordan elever kan købe opgaver til en aftalt karakter hos firmaer som FixMinOpgave, der tilbyder at skrive opgaven, mens eksamen står på.

I dag er netadgang også tilladt under forberedelsen til en række mundtlige eksamener, men også den adgang vil Merete Riisager fjerne, bebuder hun