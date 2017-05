Minister lover at Skat er stærk i kampen mod skattely

Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) på baggrund af en ny rapport, der viser, at de 320 rigeste danske familier skjuler 60 milliarder kroner for Skat på konti i udlandet.

Dermed er en fjerdedel af formuen hos de rigeste danskere skjult i skattely, skriver DR Nyheder.

- Det kommer ikke bag på mig, at der er nogen, som ulovligt skjuler deres penge i udlandet for at unddrage sig dansk skat. Men de skal vide, at skattevæsenet igennem en mangeårig indsats står godt rustet til at komme efter dem, siger Karsten Lauritzen.

Rapporten offentliggøres mandag på en høring på Christiansborg. Forud for høringen har Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, efterlyst, at der afsættes flere ressourcer til Skat.

Han mener ikke, at de 25 millioner kroner, som et flertal i Folketinget 17. maj blev enige om at afsætte årligt til et nyt center mod skattely, er tilstrækkelige.

Men det afviser Karsten Lauritzen. Han henviser til, at der oprindeligt var afsat 10 millioner årligt til centret:

- Vi har mere end fordoblet bevillingen, fordi Skat fra i år automatisk vil få oplysninger fra skattevæsener i op mod 90 lande. For at håndtere de data er vi politisk blevet enige om at ansætte flere medarbejdere, siger han.

Men viser det sig, at midlerne er utilstrækkelige, så er han klar til nye forhandlinger med Folketingets partier.

- Jeg tror, at den vitaminindsprøjtning, vi nu har givet, er tilstrækkelig. Hvis ikke, så diskuterer jeg det gerne igen. Men det handler ikke kun om penge. Det handler også om at rekruttere dygtige medarbejdere, siger Karsten Lauritzen.