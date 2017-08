Minister kritiserer kommission for mudderkastning mod Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at den skattekommission, der skal placere et ansvar for roderiet i Skat, kan sætte en kæp i hjulet for opbygningen af fremtidens skattevæsen.

- Jeg er oprigtigt bekymret for, at kommissionen vil få negativ indvirkning på genopbygningen af skattevæsenet. Særligt når der skal rekrutteres 3300 nye medarbejdere.

Skatteministeren frygter, at kommissionens arbejde kommer til at fokusere for meget på, hvad der gik galt i Skat.

- Hvis det hele handler om mudderkastning, og at alt er ad helvede til i skattevæsenet, kan det blive svært at skabe den positive spiral, der er brug for, siger Karsten Lauritzen.

Han minder om, at Skat også skal kunne fungere fremover.

- En ting er rammerne og økonomien, men vi skal også sørge for, at vi får ansat nogle dygtige mennesker til en god arbejdsplads, siger ministeren.

Karsten Lauritzen fremhæver, at man med den nedsatte skattekommission tager et redskab i brug, der undersøger ulovligheder, men ikke nødvendigvis placerer et ansvar i skatteskandalen.

- Jeg anerkender og forstår, at der er et behov derude for at få placeret et ansvar. Det behov har jeg også selv.

- Problemet er, at undersøgelsesredskabet undersøger ulovligheder, og det er ikke sikkert, at der er begået noget ulovligt, siger Karsten Lauritzen.

- Det kan være, at det spørgsmål, danskerne stiller sig selv, ikke bliver besvaret - hvem har ansvaret? Det håber jeg så sandelig, at det gør, men der er en risiko for, at det ikke bliver, siger Karsten Lauritzen til avisen Danmark.