Minister kræver Fødevarestyrelsens svar om MRSA

- Jeg har i dag (tirsdag) orienteret forligskredsen om, hvorfor jeg har bedt Fødevarestyrelsen om at levere en redegørelse for forløbet omkring MRSA. Så snart den er klar, vil jeg oversende den til Folketinget, siger Esben Lunde Larsen i en kommentar.

Ministeren har tirsdag morgen mødt fødevareordførerne fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten. De står bag MRSA-aftalen fra april 2015, som daværende minister Dan Jørgensen (S) indgik.

Målene var, at antibiotika til svin skal sænkes 15 procent indtil 2018, at hygiejnen skal forbedres, så MRSA ikke spredes i samfundet, og at smitte med MRSA skal bekæmpes i svinebesætninger.

Knap 3000 danskere blev i 2014 smittet med den antibiotika-resistente stafylokok-bakterien MRSA, som findes i to af tre danske svinebesætninger

MRSA er blevet modstandsdygtig over for mange former for antibiotika, fordi svinebønder giver deres dyr antibiotikum som tetracyklin. Det betyder, at MRSA er meget svær at behandle hos mennesker.

I 2014 blev 2940 personer smittet med MRSA, heraf halvdelen - 1228 - med svine-MRSA.