Minister indtager skolebænken med jobkommuner ved tavlen

Troels Lund erkender, at regeringen kan blive bedre til at lytte til kommuner med god beskæftigelsesindsats.

- Det er også en erkendelse af, at vi godt kan blive bedre til at lytte til nogle af de kommuner, der har nogle særlig gode erfaringer. Det er ikke nogen hemmelighed, at det har vi været for dårlige til tidligere, siger ministeren.

Tirsdagens møde er optakt til et kommende satspuljeinitiativ, der skal styrke kommunernes indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været i systemet i mere end fem år.

Ministeren håber på en mere personlig indsats for de udsatte kontanthjælpsmodtagere.

- Det vil betyde, at der nu bliver en mere håndholdt og personlig indsats for de kontanthjælpsmodtagere, der har været i systemet i over fem år. Det vil betyde for mange, at de får en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger ministeren.

Han afviser at sætte måltal på, men håbet er, at langt flere benytter de tilbud, der er.

Der blev med satspuljen for i år afsat 262,5 millioner kroner frem mod 2019 til at afklare de cirka 27.800 kontanthjælpsmodtagere, der har været mindst fem år i systemet.

En gennemgang af dem skal blandt andet kortlægge, om der er mennesker på kontanthjælp, som i stedet skal videre til et ressourceforløb eller et fleksjob.

De ni kommuner er Aarhus, Lemvig, Hedensted, Favrskov, Viborg, Jammerbugt, Lyngby-Taarbæk, Aabenraa og Ringkøbing-Skjern.

Kommunerne er særlig gode til at danne bro mellem udsatte kontanthjælpsmodtagere og virksomhederne.

Det er tanken, at dygtige kommuner også fremover skal inviteres ind og give indspark på andre områder.