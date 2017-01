Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil nu se på reglerne, efter at Ankestyrelsen har afgjort, at folk på efterløn eller dagpenge ikke må arbejde frivilligt i et foreningsfitness uden at blive trukket i deres ydelse.

Minister hører opråb fra foreninger

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, mener, at Ankestyrelsens afgørelse er for nidkær. - Vi bliver nødt til at lave et serviceeftersyn af reglerne her i foråret, siger Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, til TV2/FYN. Sagen begyndte i Sunds nord for Herning, hvor Inge Precht var frivillig instruktør i det lokale foreningsfitness. To timer om ugen hjalp hun medlemmerne med at få sig rørt på den rigtige måde. Men fagforeningen mente, at hun skulle trækkes i efterløn. Og Ankestyrelsen bakkede op.

- Jeg synes, det er trist, at man bliver frataget muligheden for at være frivillig i et center som det her, bare fordi man er på efterløn, siger Inge Precht til TV 2/FYN.

Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund, DGI, er gået ind i sagen, som nu skal køres som en retssag.

- Ankestyrelsen mener ikke, at der er tale om en almennyttig forening, fordi det er foreningsfitness. Det er en helt skør beslutning, og derfor rejser vi en sag mod dem, siger DGIs formand, Søren Møller.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, vil nu holde et møde med Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund om sagen.

- I min verden er det blevet for nidkært. Vi skal overveje at givet efterlønnerne nogle lidt bedre vilkår, og det er også derfor, jeg kommer til at holde et møde med Søren Møller fra DGI. Og så kommer jeg til at se på, om vi ikke politisk kan bliver enige om måske at have en lidt mere lempelig tilgang til det her spørgsmål, siger Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, til TV2/FYN.