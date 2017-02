Minister håber børnepenge passer til EU-borgeres leveomkostninger i 2018

Det er ikke i orden, at udenlandske lønmodtagere kan sende danske børnepenge hjem til børnene i eksempelvis Østeuropa, hvor leveomkostninger og prisniveauet er væsentlig lavere end i Danmark.

Det mener den danske regering. Og derfor er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i gang med at mødes med andre EU-lande for at få samlet et flertal for en indeksering af børnepenge i EU.