Minister forsikrer: V vil ikke sælge ud af vand og varme

Men allerede før strategien overhovedet blev offentliggjort torsdag formiddag, har den været under beskydning fra flere sider. For med strategien tager regeringen et opgør med det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, der hidtil har hersket.

En almindelig familie kan ifølge regeringen se frem til at få flere penge mellem hænderne, hvis det lykkes at effektivisere forsyningssektoren - det vil sige fjernvarmeværker og affaldsforbrænding - som planlagt.

Fremover skal det være muligt at tjene penge på at drive fjernvarmeværker, lyder et centralt punkt i strategien. Og det har fået flere til at spørge, hvordan i alverden det dog skal give lavere priser til forbrugerne.

- Vi åbner for, at ejerne får nogle incitamenter til på den korte bane at trække penge ud af selskabet. Samtidig med, at ejeren gør det, bliver der også stillet krav om, at prisen skal være lavere.

- Det ender med, at forbrugeren får en lavere pris ud af det, fordi ejeren går i gang med at effektivisere og få lavere omkostninger, forklarer energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V).

Konkret ønsker regeringen at lægge et loft over fjernvarmeselskabernes omkostninger. Hvis det lykkes ejerne at effektivisere mere end det, får de bedre muligheder end i dag for at trække penge ud som udbytte.

Men kun i fem år. Herefter vil loftet over omkostningerne blive sænket til det niveau, selskabet er nået ned på. Herefter vil de så være nødt til at spare endnu mere, hvis de vil hive penge ud.

Hvad der derimod ikke er tale om, understreger ministeren, er et storudsalg af vandværker, fjernvarmerør og gasselskaber til private.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har planer om at privatisere hverken fjernvarmeværker, vandværker eller andre dele af forsyningssektoren. Det er et spørgsmål man afgør lokalt, siger ministeren.

På det punkt mener han, at regeringens intentioner før offentliggørelsen er blevet misforstået.

- Der er nok nogle i den her debat, der har set spøgelser, der ikke eksisterer, siger Lilleholt.

- Blandt andet har nogle talt om, at vi vil sælge det hele - at nu er det Goldman Sachs, der er i gang med at købe den hele den danske forsyningssektor op. Det kan jeg bare garantere for, at det er det ikke.

Ministeren er allerede blevet kaldt i samråd om strategien. Oppositionen har stillet en stribe spørgsmål om, hvordan regeringen er nået frem til, at det skulle være muligt at effektivisere for knap seks milliarder.