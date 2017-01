Minister fastholder bremse på kommunale investeringer

Men selv om finansministeren roser kommunerne for at tage ansvar, så er han ikke indstillet på at åbne for flere kommunale investeringer, sådan som kommunerne har efterlyst.

- Vi har en fælles opgave i at forbedre den offentlige service inden for rammerne af den økonomi, vi har i dag, siger Kristian Jensen.

Kommunerne har efterlyst mulighed for at få lov til at bruge flere penge på anlæg som eksempelvis veje, skoler og plejehjem.

Men det må kunne klares inden for den nuværende anlægsramme, lyder det fra finansministeren.

- Dansk økonomi er inde i en god udvikling med fremgang for beskæftigelsen. Men vi skal undgå overophedning og flaskehalse på arbejdsmarkedet, lyder det fra finansministeren.

Mens Kristian Jensen ikke har til sinds at lade kommunerne bruge flere penge, så roser han kommunerne for at tage ansvar.

- Det er helt afgørende, at I tager ansvar, også når der er møgsager ude i de enkelte kommuner, siger Kristian Jensen.

Han nævner som eksempel, at ældreområdet har været under kritik for ikke at give ældre borgere en værdig pleje.

Det er kommunernes ansvarsområde, og her er det ifølge Kristian Jensen afgørende, at sorteper ikke sendes videre.

- Hvis I dukker jer eller skyder skylden på regeringen, så er I selv med til at lægge grunden til en strammere kontrol med kommunerne, siger han.