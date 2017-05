Minister besøger skole som indgik i Kundbypigens bombeplaner

Det sker for at vise sympati med Det Jødiske Samfund i Danmark, oplyser ministeriet.

Alle børn skal kunne føle sig trygge, når de er i skole, siger undervisningsministeren i en skriftlig kommentar.

- Truslerne mod det jødiske samfund rækker desværre ud over de seneste sager om terrorplaner og trusler fra en imam.

- Det jødiske samfund står imod truslerne med forbilledligt mod, og vi skylder dem al opbakning og støtte, siger hun.

Retten i Holbæk har tirsdag kendt pigen skyldig i anklager om at planlægge bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen.

Torsdag falder der dom i sagen om pigen, som har udtrykt sympati for den militante bevægelse Islamisk Stat.

- Det er helt afgørende for Danmark som frit samfund, at vi klarer at beskytte og forsvare det jødiske mindretal, så vi ikke kun har religionsfrihed af navn, men også af gavn, siger Merete Riisager

I løbet af sagen har pigen fra den vestsjællandske by Kundby forklaret, at hun aldrig havde tænkt sig at føre planerne ud i livet.

Der var alene tale om et forsøg på at få opmærksomhed.

Men det tror retten ikke på og har tirsdag kendt pigen skyldig i anklagerne.

Den 17-årige pige har siddet varetægtsfængslet, siden hun blev anholdt i januar sidste år.

Ud over at være tiltalt for forsøg på terrorisme er hun anklaget for vold af særlig farlig karakter.

Hun har erkendt, at hun under varetægtsfængslingen på en institution stak en pædagog i maven med et stikvåben.