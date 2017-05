Minister afviser registrering af udenlandske jordopkøb

Selv om der i højere grad bliver gjort brug af selskabskonstruktioner, når landbrug skifter hænder, så er der ingen tal for, hvor ofte udenlandske investorer er involveret i opkøb af danske landbrugsejendomme og jord efter liberaliseringen af landbrugsloven i 2014.

Fornemmelsen i landbrugskredse er, at antallet af sådanne opkøb vokser, men der sker i dag ingen registrering heraf. Og det vil heller ikke ske i fremtiden, hvis det står til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det oplyser ministeren i Folketingets spørgetid som svar på en forespørgsel fra Socialdemokratiets landbrugsordfører, Simon Kollerup.

Det skriver Information.

- For mig er det vigtigt, at landbruget får adgang til finansiering, ikke om denne finansiering stammer fra danske eller udenlandske investorer, siger ministeren.

- Jeg ser ikke umiddelbart noget behov for at oprette et register, som specifikt skal give informationer om blandt andre udenlandske investorers ejerskab af landbrugsejendomme i Danmark.

Kravet om et register er rejst af blandt andre viceformand i Landbrug & Fødevarer (L & F) Lone Andersen, der også er formand for Familielandbruget under L & F.

Lone Andersen er bekymret for, at kontrol med landbrugsjorden i stigende grad overgår til udenlandske investorer, herunder kapitalfonde der kan have større interesse i spekulation i jordværdistigninger end i at drive og udvikle landbruget.

Derfor ønsker viceformanden både løbende kontrol med udviklingen og en opstramning af kravene til ejerskab.

Ifølge Information og Altinget.dk ønsker Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten alle en registrering af de udenlandske opkøb. Imens vil Socialdemokratiet, der sad i regering ved liberaliseringen, have undersøgt behovet for et register.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser, at antallet af selskabserhvervelser af danske landbrug er steget med 30 procent i tiden fra 2014 til 2016.

Samtidig er selskabskøbene som andel af alle landbrugskøb vokset fra 11 procent i 2014 til 13 procent i 2016. I alt 567 landbrugsbedrifter blev købt af danske eller udenlandske selskaber i 2016.