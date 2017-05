Minister åbner slagsmål om skattekommissions opgave

Der er problemer nok at tage fat på for den undersøgelseskommission, som et politisk flertal vil have til at undersøge skandalerne i skattevæsnet.

Nu er skatteminister Karsten Lauritzen (V) klar til at tage hul på diskussionen af, præcist hvilke af genvordighederne, den kommende undersøgelseskommission skal dykke med i.

Han indkalder derfor de politiske partier til møde onsdag de 31. maj.

Lauritzen understreger, at det formentlig vil kræve mere end et møde at blive enige om det kommissiorium, der definerer, hvad kommissionen overhovedet skal undersøge.

- At lave et kommissorium på så stort et område tager noget tid. Og det forudsætter også, at vi er enige om, hvad der skal stå, siger skatteministeren.

Han understreger, at der ikke må gå "politisk mudderkastning" i undersøgelseskommissionen. Og den må heller ikke spænde ben for arbejdet med at genoprette skat.

- Men når det ikke er helt klart, hvor ansvaret er henne, skal man være varsom med at binde en kommission for, hvad den må undersøge. Men hvis den får frie rammer, tager det længere tid.

- Det er de svære valg, vi skal træffe, siger Karsten Lauritzen.

Spørgsmål: Hvor længe tror du, det vil tage, før kommissionen så kan afrapportere?

- Det tør jeg ikke give noget på. Men jeg tager konstruktivt det ned, partierne siger, om at den skal afrapportere løbende og så hurtigt som muligt. Det tror jeg, er i alles interesse.

- Men man er bundet af det ret tunge juridiske setup, en undersøgelseskommission er. Det er svært at finde nogen, der ikke har siddet i en længere årrække.