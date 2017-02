Minister: Vi skal lytte til forældres krav til folkeskoler

Det siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i forbindelse med, at tal viser, at antallet af folkeskoler er på et historisk lavt niveau, mens antallet af privat- og friskoler er stigende.

- Helt overordnet synes jeg, at forældre skal vælge den skole, der er bedst for deres børn.

- Men folkeskolen er det store skoletilbud, som vi har en direkte forpligtelse overfor. Og vi politikere glemmer måske nogle gange at lytte til de borgere, der betaler for folkeskolen.

- Så jeg mener, at vi skal gribe lidt i egen barm og se på, hvad borgerne efterspørger, siger hun.

Derudover mener Merete Riisager, at der skal være mulighed for at forældrebestyrelserne kan engagere sig i den lokale skole og tage ejerskab for den.

- Det er nogle af de ting, der er vigtige for, at forældrene også får lyst til at vælge en folkeskole, siger hun.

Noget af det, som følgeforskningen viser om folkeskolen, er ifølge ministeren, at der en stigning i forhold uro i klassen.

- Selv om der ikke er en konkret undersøgelse af, hvad forældre vægter, når de vælger skole til deres børn, så peger indikatorer på, at skolens størrelse, ro i klassen og fagligt fokus har betydning.

- Så vi ved, at trygge rammer og ro i klasselokalet betyder meget for forældrene, siger Merete Riisager.

Derfor skal initiativer sikre, at eleverne føler, at folkeskolen er et trygt sted at være, siger hun og peger på, at lærerne bliver uddannet i klasserumsledelse.

I 2016 var der 1289 folkeskoler, mens der i 2001 var 1683.

I samme periode er antallet af privat- og friskoler steget med cirka 20 procent og er i dag oppe på 556. Det viser tal fra Undervisningsministeriets institutionsregister, som tænketanken Mandag Morgen har indsamlet.