Minister: Ufaglærte skal efteruddanne sig hele livet

Torsdag åbner regeringen i Statsministeriet trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse med lønmodtagere og arbejdsgivere.

- Det er en stor konkurrencefordel, at vi som regering kan sætte os ned og lave aftaler med arbejdsmarkedets parter, mener Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeren håber, at parterne til efteråret indgår en "god og ambitiøs" aftale om efteruddannelse.

- Som sikrer, at de mange, som har behov, også får den nødvendige voksen- og efteruddannelse. Og ikke mindst for at sikre, at danske virksomheder også kan få kvalificerede medarbejdere i fremtiden, siger Troels Lund Poulsen og tilføjer:

- Det er lige præcis dét, der gør, at vi bliver rigere som samfund.

En arbejdsgruppe foreslår en personlig uddannelseskonto og en portal med kurser, som skal være målrettede og betales af det offentlige. Der skal være færre AMU-kurser. Det er blandt 13 forslag til regeringen.

Forslagene skal sikre, at lønmodtagerne får livslang uddannelse.

Men knap hver anden lønmodtager finder ikke behov for mere efteruddannelse. Det viser en analyse fra instituttet Epinion. Især de ufaglærte er skeptiske over efteruddannelse.

Mere end hver tredje - 37 procent - synes slet ikke, at de har behov for at efteruddanne sig. 11 procent finder i mindre grad behov for efteruddannelse.

- Jeg er bekymret over, at specielt de ufaglærte ikke nødvendigvis kan se nogen grund til, at de skal tage voksen- og efteruddannelse. Eller lade sig opkvalificere, siger Troels Lund Poulsen.