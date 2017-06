Minister: Spøgelsesnet skal med i plan mod plastaffald

Det bebuder fiskeri- og miljøminister Esben Lunde Larsen (V). WWF Verdensnaturfonden opfordrer ministeren til en større indsats for at kortlægge, hvor stort et problem spøgelsesgarn er herhjemme.

- Ingen har interesse i at have spøgelsesnet flydende rundt i havene. Dels er det jo et økonomisk tab, dels er det en miljømæssig udfordring for det liv, der skal være i havet, siger Lunde Larsen til Ritzau.

- Derfor er jeg meget optaget af, at vores handlingsplan senere på året håndterer denne problemstilling, også i dialog med danske fiskeriorganisationer og med havnene.

En af udfordringerne er, hvordan det håndteres på land, når nettene bliver taget med ind af fiskere, tilføjer ministeren.

Det er gratis for fiskerne at aflevere tabte redskaber, men havnene skal betale en afgift for at få dem bortskaffet.

Spørgsmål: Spøgelsesnet ser ud til at have langt højere prioritet i vore nabolande Norge og Sverige. Hvorfor det?

- Jeg er ikke bekendt med, hvad Norge og Sverige gør. Men jeg har selv afsat tre millioner kroner til en informationsindsats om marint affald, målrettet fiskere, siger Esben Lunde Larsen.

- Herudover har vi lavet et nyt EHFF-program (Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds udviklingsprogram i Danmark) for årene 2018-2020. Her vil der også være en målrettet indsats mod spøgelsesgarn.

Spørgsmål: Det fremgår af et svar fra dig til Enhedslisten, at danske fiskere aldrig rapporterer om tabte redskaber, som de skal ifølge en EU-forordning. Hvad skyldes det?

- Ja, det undrer mig, at der ikke er anmeldt tabte fiskeredskaber. For der er ingen sanktion over for fiskere, som mister et net, hvis de anmelder det.

- Derfor vil jeg selvfølgelig indskærpe over for fiskerne og deres organisationer, at de gør deres for at bekæmpe spøgelsesgarn, som de er forpligtede til, siger ministeren.