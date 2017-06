Minister: Savnet af fysiske møder sikrer festivalfremtid

Det var onsdag, at Nordeuropas største festival åbnede for portene til musikken, der har været udsolgt siden sidste uge.

- Jeg er sikker på, at festivaler også vil eksistere om mange år. Jeg tror meget på det analoge møde i vores digitale tid. Vi har så mange "communities" på sociale medier, at jeg tror, at vi tit savner det fysiske møde, og her er festivaler oplagte, siger Mette Bock.

- Der er noget fysisk værdi i at mødes, som aldrig forsvinder, tilføjer ministeren.

Selve festivalpladsen blev åbnet i lørdags, og hele festen slutter natten til søndag, når Sort Sol går på scenen.

- For mange er det blevet en sommerferietradition at tage på festival. Her er venskaber blevet skabt, og der er sikkert folk, du kun ser den ene gang om året.

Når Mette Bock fredag besøger Roskilde Festival, bliver der ikke plads til meget musik. I stedet vil ministerens fokus under besøget være på mange af de andre arrangementer på festivalen.

Hun skal blandt andet besøge den såkaldte "art zone" og "clean out loud"-området. Det er et areal i campingområdet, hvor der stilles krav til løbende oprydning.

Ministeren har flere gange tidligere været på Roskilde Festival, fortæller hun.

- Roskilde Festival er jo et ikon som festival. Det er et stort generationsmøde, som tiltrækker både unge, dem midtimellem og de ældste, og det er jo spændende at besøge, siger hun.

Der deltager i alt 130.000 på årets festival, hvoraf 80.000 har købt billetter til hele perioden.

Torsdag aften spiller blandt andre The XX og Solange.