Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) glæder sig over en ny aftale, der skal sikre billig data for danskere, der rejser på ferie eller forretningsrejse i EU.

Minister: Roamingaftale gør op med chokregning i postkassen

Det skal være slut med tårnhøje priser, når man læser e-mails, leder efter gode restauranter i nærheden eller tjekker Facebook på sin telefon i udlandet. I hvert fald når man rejser inden for EU's grænser.

- Det er en kæmpe fordel for danske forbrugere, at man i EU er blevet enig om en aftale, der sikrer lavere roamingpriser i Europa, siger ministeren og fortsætter:

- Så behøver man ikke at frygte en kæmpe regning i postkassen, når man kommer hjem fra ferie eller forretningsrejse.

Aftalen i EU betyder efter alt at dømme, at afgifterne for roaming bliver afskaffet 15. juni. Det skal godkendes formelt i både parlamentet og ministerrådet, men det er en formsag, lyder det fra Lars Chr. Lilleholt.

Han kalder det et gennembrud og forventer, at det vil ændre adfærden en smule for danske forbrugere i udlandet.

- Mange slukker for mobiltelefonen eller er påpasselig med at sende sms'er og bruge internettet. Nu kan man bruge løs uden at bekymre sig om regningen. Det har vi i Danmark kæmpet for i lang tid, siger Lilleholt.

Afskaffelsen betyder, at hvis man som telefonkunde har købt et abonnement med eksempelvis ti gigabyte data, kan man bruge af den indkøbte data i alle 28 EU-lande, uden at det koster ekstra.

De sidste knaster i aftalen handlede om, hvordan de forskellige teleselskaber skal kompenseres, når data bliver brugt hos andre udbydere.

Taksten er i første omgang sat til, at selskaberne skal kompenseres med 7,7 euro per gigabyte data. Det svarer til 57 kroner. Frem mod 2021 vil udgiften dale til 2,5 euro.

For teleselskaberne følger der dermed en ekstraregning. Lars Chr. Lilleholt regner dog ikke med, at det vil føre til højere priser på danskernes abonnementer.

- Det er op til selskaberne, hvordan de vil indrette deres prispolitik, men de såkaldte engrospriser er blevet nedbragt ganske betragteligt, så jeg forventer ikke, at danske forbrugere vil mærke noget særligt til det, siger han.