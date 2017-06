Minister: Rektorer skal have hjælp i sager om bederum

- De skal vide, at vi bakker dem op, siger hun.

- De skal levere en skole på et demokratisk grundlag, og skolerne skal sørge for, at alle elever bliver dannet i forhold til den vestlige dannelsestradition og de værdier, der ligger indlejret i vores institutioner

Målet er ifølge ministeren at få styr på den "religiøse kontrol" på skolerne. Den kan beskrives som en form for gruppepres for at dyrke religiøsitet ved for eksempel at bede i skoletiden.

Brevet kommer i kølvandet på en ophedet debat om bederum, der fandt sted tidligere på året.

Dansk Folkeparti forslog her at forbyde bederum på skolerne, men så langt har regeringen altså ikke valgt at gå.

Merete Riisager gør dog klart, at det religiøse gruppepres ikke skal tolereres på de danske skoler.

- Hvis der er problemer med religiøs kontrol, så skal der slås ned på det, siger hun.

- Og rektorerne er velkommen til at bede om hjælp, hvis de står i noget, de ser som større, end de selv kan overkomme.

Ministeren fortæller, at hun har nedsat et udvalg for demokratisk dannelse. Det skal overveje initiativer, der kan løse problemerne på skolerne.

- Det er ikke noget, man skal stå med alene som rektor. Man skal have noget opbakning, siger hun.

- Derfor har jeg nedsat det her udvalg af både rektorer og videnspersoner, som kan komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan hjælpe rektorerne.

Hos Dansk Folkeparti er man langt fra tilfreds med, at regeringen har skrottet partiets beslutningsforslag om at forbyde bederum i offentlige uddannelsesinstitutioner.

De vil derfor genfremsætte forslaget.