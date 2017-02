Minister: Politikernes nye pensionsregler er sund oprydning

Et bredt flertal i Folketinget havde på forhånd givet håndslag på at følge anbefalingerne, men de blev alligevel hældt ned af brættet.

For et år siden kom Vederlagskommissionen med anbefalinger til, hvordan politikernes løn- og pensionsforhold skulle skrues sammen.

Politikerne er dog alligevel kommet frem til "en sund og rigtig oprydning", siger finansminister Kristian Jensen (V) tirsdag i et samråd.

To lovforslag fra januar i år med nye regler for pension indeholder en mulighed for førtidspensionering fem år før mod en livsvarig reduktion i pensionen.

Og det skriger til himlen, når flere partier på Christiansborg gerne ser, at danskerne arbejder længere. Det mener Enhedslistens Maria Reumert Gjerding.

Finansministeren afviser dog pure de beskyldninger.

- Det, som spørgeren får til at lyde som noget helt særligt for den snævre gruppe af mennesker, som har været minister i Danmark. Det er noget, som 54.830 tjenestemænd i dag benytter sig af.

- Så begrundelsen for spørgsmålet er forkert, siger finansministeren.

Har en politiker optjent den højeste politikerpension, kan vedkommende fem år før folkepensionsalderen få omkring 45.000 kroner hver måned.

Dertil kommer ATP, folkepension og eventuelt private pensioner, viser beregninger, som Ekstra Bladet har fået lavet.

Vederlagskommissionen lagde op til, at en mindre pension modsvares af en højere løn. Men det var der ikke flertal for, siger finansministeren.

- Den sum, vi optjener i Folketinget, er mere lukrativ, end man ser andre steder. Men det skal holdes op imod det vederlag, man modtager som folketingsmedlem, som minister, siger Kristian Jensen.

Han mener, at politikerne nu bliver sidestillet med alle dem med arbejdsmarkedspensioner.

- Jeg kan ikke bekræfte, at vi lægger op til at lave mere lukrative vilkår for ministre, end man har for andre grupper i det danske samfund. Tværtimod er ordningen her en ligestilling.

- Påstanden om, at vi skulle have stukket nogen blår i øjnene, er fuldstændig ubegrundet, siger Kristian Jensen.