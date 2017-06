Minister: Økonomisk klemte museer må vente på politisk hjælp

Fonden kræver, at de betaler lån for flere hundrede millioner kroner tilbage tidligere end ventet.

Men kravet kan udgøre en trussel mod flere af institutionernes fremtid, og derfor har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) lovet politisk handling. I første omgang før sommerferien.

- Jeg må desværre konstatere, at den ambition, jeg stillede op for mig selv, ikke kan lade sig gøre, erkender han fredag.

Ministeren har bedt Kammeradvokaten at kulegrave hele sagen. Kammeradvokaten er statens advokat.

- Og det har Kammeradvokaten bedt om lidt ekstra tid til. Så vi er i den situation, at det bliver efter sommerferien, inden jeg kan præsentere en løsning for de politiske partier, siger Troels Lund Poulsen.

Han tilføjer, at løsningen for "den triste sag" skal laves i løbet af august måned.

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler stammer fra feriepenge, der ikke er blevet hævet, og fra renter og afkast af kapitalen.

Og baggrunden for sagen er, at et politisk flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, SF, De Radikale og De Konservative i 2014 besluttede at overføre 280 millioner kroner af fondens formue til staten.

Samtidig blev det præciseret, at fondens primære formål er at støtte vanskeligt stillede familier med ferieophold.

Det medførte, at museerne, der blandt andet tæller Randers Regnskov, Arbejdermuseet og Ribe Vikingecenter, blev bedt om at afvikle deres lån hos fonden før tid.

Beskæftigelsesministeren mener ikke, at det var en fejl at beslutte at overføre millionerne for tre år siden.

- Men der er ikke nogen tvivl om, at der er skabt nogle udfordringer, ved at man jo har taget penge - og det er et bredt flertal, der har gjort det på Christiansborg - fra Arbejdsmarkedets Feriefond, siger Troels Lund Poulsen.

- Det har også betydet, at man er blevet mere aktiv efter 2014 med at sige, at pengene skal tilbagebetales.

- Men jeg vil gerne understrege, at uanset hvad skulle pengene betales tilbage under alle omstændigheder. Det er jo ikke donationer, der er givet, men lån. De skal tilbagebetales og indfris, tilføjer han.