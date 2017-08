Minister: Nødberedskab for politikadetter er et rimeligt krav

Det skal Moderniseringsstyrelsen og Politiforbundet endnu engang forsøge at komme til enighed om, når de torsdag eftermiddag mødes for at fastlægge en overenskomstaftale for landets politikadetter.

Politikadetter får strejkeret, men bliver det med eller uden krav om et nødberedskab, som kan sikre, at samfundsmæssige opgaver fortsat kan løses?

Innovationsminister Sophie Løhde (V), som står i spidsen for Moderniseringsstyrelsen, er ærgerlig over, at forhandlingerne har trukket i langdrag og varet i månedsvis.

- Politiforbundet har sagt, at muligheden for at strejke var helt centralt. Det krav har vi imødekommet, men vi har sagt, at der selvfølgelig skal være et nødberedskab, fuldstændig som vi kender det inden for sundhedsvæsenet.

- Det synes jeg, er et fuldstændigt rimeligt krav at stille, siger hun.

Ministeren håber, at de to parter lander en aftale senere på dagen, men hun tør ikke spå om, hvorvidt det er realistisk at blive enige på tværs af forhandlingsbordet.

- Så længe Politiforbundet ikke ønsker at indgå en overenskomstaftale, så blokerer de for, at politikadetterne kommer på gaden, siger hun.

53 politikadetter er lige nu ved at afslutte deres seks måneders uddannelse, så de som landets første kadetter er klar til at trække i arbejdstøjet 1. september.

Det er nødvendigt, at politiet bliver aflastet, mener Sophie Løhde. Hun er klar til at finde alternativer til at aflaste politiet, hvis ikke kadetterne bliver klar.

- Politiet skal og vil blive aflastet. Og det gælder også i en situation, hvor der ikke er indgået en overenskomstaftale for politikadetterne, siger hun.

Det har været et rigtig dårligt forløb, som Moderniseringsstyrelsen og Politiforbundet har været igennem. Det mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofoed.

- Jeg forstår ikke, hvorfor det har taget så lang tid, eller hvorfor det nu skal aftales i sidste øjeblik.

- Men det er godt at høre, at de to parter endelig sætter sig ned og kommer i gang med forhåbentligt at lave en aftale, siger han.

Det er målet, at der i 2020 er uddannet i alt 345 politikadetter, som skal aflaste politiet ved Danmarks grænser og mulige udsatte terrormål.