Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil (til højre) vil have knive forbudt på psykiatriske bosteder. Det vil den konservative børne- og socialminister Mai Mercado (til venstre) ikke.

Minister: Knivforbud på bosteder rammer unødvendigt hårdt

- En stor del af beboerne er hverken udadreagerende eller truende. Så et generelt forbud vil også ramme den udviklingshæmmede eller psykisk sårbare.

I hvert fald ikke for alle.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er ikke klar til at indføre et forbud mod knive på psykiatriske botilbud.

- Det er vigtigt, vi finder løsninger, der passer til problemet i stedet for at diskutere et generelt forbud. Det vil ramme nogle borgere unødvendigt hårdt, siger hun.

Forslaget om et forbud mod knive på bostederne kommer fra Københavns Kommunes socialborgmester, Jesper Christensen (S), efter flere episoder med drab, trusler og overfald.

På Christiansborg har både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti åbnet for, at et knivforbud kan være løsningen på udvalgte bosteder.

Om det kan komme på tale på enkelte bosteder, giver ministeren dog ikke et klart svar på.

Spørgsmål: Hvis det nu bliver indført på udvalgte bosteder, så det kun rammer, hvor det er nødvendigt?

- Jeg har sagt meget klart, at jeg gerne vil se på, hvordan vi løser problemerne med farlige genstande på bostederne. Det er helt afgørende, at ansatte kan gå på arbejde og føle sig trygge, lige som beboerne også skal kunne føle sig trygge, siger ministeren.