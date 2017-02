Det skønnes, at omkring 19.500 unge kvinder og 12.000 unge mænd i alderen 16 til 24 år årligt udsættes for fysisk, psykisk eller seksuel vold fra en kæreste. Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) kalder det et enormt omfang. Arkivfoto.

Minister: Kærestevold blandt unge er meget omfattende

Vold blandt unge i parforhold er et problem, som kan fortsætte ind i voksenlivet, mener Karen Ellemann (V).

- Jeg tror, at der er rigtig mange unge, som har svært ved at finde ud af, hvor deres egne grænser går.

Kærestevold, hvor unge bliver slået, nedgjort eller kontrolleret af deres partner, er et stort problem.

- Derfor ser vi tal på, at både den fysiske og psykiske kærestevold er enormt omfattende, siger ministeren.

Ministeren tager sammen med foreningen Bryd Tavsheden og Det Kriminalpræventive Råd tirsdag problemet op i anledningen af kåringen af vinderne i konkurrencen "Min krop, mine regler", der sætter fokus på problemet.

Ifølge undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed skønnes det, at omkring 19.500 unge kvinder og 12.000 unge mænd i alderen 16 til 24 år årligt udsættes for fysisk, psykisk eller seksuel vold fra en kæreste.

De unge udgør dermed en stor andel af den samlede gruppe af personer, som bliver udsat for partnervold.

At opleve kærestevold tidligt i livet kan have flere konsekvenser for unge, påpeger ministeren.

- Det er problematisk, fordi det formentligt er noget, man kan tage med sig ind i voksenlivet, hvis man i nogle af sine første kæresteforhold er i en type forhold, hvor man risikerer, at man udøver vold på sig selv ved at acceptere noget, der går langt ud over ens egne grænser, siger ministeren.

For ministeren gælder det om at hjælpe de unge med at sætte deres egne grænser, når de oplever fysisk eller psykisk vold i parforholdet.

- Det er overgreb, og det er uacceptabelt, og derfor skal man vide, at der er grænser.

- Det er helt afgørende, at man som ungt menneske bliver understøttet i at sætte sine grænser, siger hun.

Det bliver de unge ifølge ministeren blandt andet med initiativer som konkurrencen.

Folkeskoleelever fra 7. til 10. klasse og elever på gymnasier, erhvervs - og produktionsskoler landet over har indsendt 274 kreative bidrag som digte, billeder, film, sange og tekster.

Målet med konkurrencen og årets tema "min krop, mine regler" er at få unge til at forholde sig til partnervold.

Vindernes materiale kan ifølge ministeren blive brugt i en fremtidig kampagne mod kærestevold.