Minister: Kæmpe muligheder i Indien trods Niels Holck-sag

Det siger han til Ritzau efter et møde med den indiske premierminister, Narendra Modi.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser et potentiale for, at dansk eksport til Indien kan vokse med fem til seks milliarder kroner over de kommende år.

- Den indiske premierminister viste stor interesse for den måde, som Danmark har gennemført den grønne omstilling på. Han inviterede danske virksomheder til at tage del i det indiske marked og vise, hvad de kan, siger Lilleholt.

I dag eksporterer Danmark for omkring ti milliarder kroner til landet. Men den indiske interesse for blandt andet sol- og vindenergi er så stor, at det altså kan øges med 50 procent efter ministerens vurdering.

- Indien står midt i en omfattende grøn omstilling. Indien vokser ekstremt stærkt, siger Lilleholt med henvisning til, at Indiens befolkning ventes at vokse med 400 millioner frem til 2050.

- Derfor har Indien behov for at kunne vokse økonomisk, uden at energiforbruget stiger tilsvarende, forklarer ministeren.

Det er blandt andet danske kompetencer inden for vindenergi og forsyningssikkerhed, der interesserer inderne, oplyser han.

Det er første gang siden 2009, en dansk minister møder den indiske premierminister.

Forholdet mellem de to lande har været køligt på grund af sagen om danskeren Niels Holck, som var med til at kaste våben ned til en indisk oprørsgruppe i 1995. Indien har krævet Niels Holck udleveret.

- Modi tog sagen op på mødet. Mit svar på det var, at den sag er i proces i Danmark, siger Lilleholt.