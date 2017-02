Der er et stykke vej endnu, men det går fremad med hurtigere mobilnet til danskerne, forsikrer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Arkivfoto.

Minister: Hurtigt mobilnet og bredbånd er afgørende i 2017

Regeringen er i fuld gang med at sikre alle hurtige mobilnet og bedre bredbåndsforbindelser, siger minister.

- En god dækning med mobilnet og bredbånd er i 2017 helt afgørende for et moderne og velfungerende samfund i 2017, hvor både familier og virksomheder kan slå sig ned overalt.

Ifølge en ny undersøgelse fra Userneeds for Ingeniørforeningen oplever mange danskere imidlertid fortsat, at deres mobildækning er dårlig eller meget dårlig. I de små byer med under 1000 indbyggere og i landområderne gælder det henholdsvis 23 og 25 procent.

Men det skyldes ifølge ministeren ikke, at regeringen sover i timen.

- Jeg forstår godt folks frustrationer. Men vi arbejder på højtryk på dette område, som har meget høj prioritet for regeringen, siger Lilleholt.

Han peger på, at regeringen har lavet en bredbåndspulje på 200 millioner kroner og har pålagt teleselskaberne skærpede krav til dækningen i forbindelse med auktioner over mobilfrekvenser.

- Den seneste auktion i efteråret gav 2000 husstande bedre dækning, og det samme vil ske igen i 2018, siger Lilleholt.

Desuden skal teleforliget fra 1999 moderniseres, og via lempelser i planloven får kommunerne bedre muligheder for at opsætte nye mobilmaster.

- Vi har også gjort det nemmere, at realkreditfinansiere mobilmaster og dermed forbedret vilkårene for teleselskaberne. De investerer årligt fem-syv milliarder kroner i teleinfrastruktur, og regeringen kan slet ikke løfte opgaven uden dem, siger Lars Christian Lilleholt.

- Samlet set opererer vi på rigtigt mange forskellige felter, fordi det her område er så vigtigt. Der er et stykke vej endnu, før vi er i mål. Om vi når det som planlagt i hver eneste husstand til 2020 er nok tvivlsomt. Men heldigvis så går det fremad, siger ministeren.

Han opfordrer også borgere i de dårlige områder til selv at være på mærkerne og gå sammen og påvirke teleselskaberne til at gøre en øget indsats.