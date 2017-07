Minister: Fremadrettet er der mange milliarder i Nordsøen

Der er potentiale for at tjene mange milliarder kroner i form af olie og gas, som kan hives op af Nordsøen.

- Der er masser af danske arbejdspladser i olie og gas. Danmark har over de seneste 40 år fået over 400 milliarder kroner i skatteindtægter.

- Der er rigtig mange mennesker ikke mindst i det syddanske område, som er beskæftiget inden for området, og Danmark kan noget med det her.

- Der er et potentiale, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at udnytte, siger ministeren.

Danmark har kun hentet lidt mere end halvdelen af den olie og gas op, som befinder sig i undergrunden gennem de seneste 40 års udvinding.

Den ser på, hvordan Danmark opnår optimal udnyttelse af sine ressourcer. Der er et "væsentligt potentiale på cirka tre milliarder tønder olie", lyder det.

Men det sorte guld er blevet sværere at finde og få op end tidligere. Derfor opfordrer nordsøstrategien firmaerne i Nordsøen til at hjælpe hinanden.

Det kan ske, ved at de stiller infrastruktur til rådighed for andre, så det kan betale sig at gå efter forekomster, som kan være svært tilgængelige.

- Selskaberne i Nordsøen skal være bedre til at samarbejde og udnytte og bruge hinandens infrastruktur.

- Der skal være nogle aftaler for, hvordan man afregner, og hvad det er for en økonomi, der er forbundet med at bruge andres infrastruktur, siger Lars Christian Lilleholt.

Derfor har regeringen sendt et lovforslag i høring. Det skal forbedre tredjepartsadgangen til eksisterende og ny infrastruktur

Dermed får flere selskaber adgang til den infrastruktur, der ejes af andre selskaber, og stordriftsfordele kan opnås.