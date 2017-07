Minister: Flere på kontanthjælp arbejder

Reglen betyder, at folk i et år skal arbejde mindst 225 timer for at bevare den fulde kontanthjælp.

Det oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Undersøgelsen viser, at der har været en relativ kraftig stigning af personer på kontanthjælp, som også er berørt af 225 timers reglen, hvor langt flere end før har en grad af beskæftigelse ved siden af kontanthjælpen, siger Troels Lund Poulsen.

Kun fire procent af folk på kontanthjælp, der blev ramt af 225 timers reglen, arbejdede indtil juli 2016 ved siden af ydelsen. Fra juli indtil nytår arbejdede 11 procent. Det er godt tre gange så mange.

Spørgsmål: Holder udviklingen med mere beskæftigelse?

- Der er tale om en kraftig stigning. Det kan altid diskuteres, hvor meget kan tilskrives den gunstige økonomiske udvikling, hvor der skabes flere småjob. Og hvor meget skyldes, at folk berøres af 225 timersreglen, siger Troels Lund Poulsen.

I oktober sidste år genindførte regeringen kontanthjælpsloftet med støtte fra Dansk Folkeparti.

Loftet lægger låg på det samlede beløb, man kan få i kontanthjælp og andre offentlige ydelser som boligstøtte. Det og 225 timersreglen skal anspore folk på kontanthjælp til at arbejde.

19.900 husstande har ifølge Avisen.dk fået beskåret boligstøtten med kontanthjælpsloftet.

Beskæftigelsesministeren afviser, at regeringen har skåret for hårdt.

- Vi mener, at der er behov for større forskel på passiv overførsel og at være aktiv på det danske arbejdsmarked. Jeg står stadig på mål for, at vi har nogle helt igennem rimelige offentlige ydelser, siger Troels Lund Poulsen.