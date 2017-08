Minister: Færgeselskabs Femern-modstand er illegitim

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) anklager færgeselskabet Scanlines for at udføre "illegitimt" lobbyarbejde ved at samarbejde med tyske miljøgrupper.

Det skriver DR Sjælland fredag.

- Jeg mener, det er illegitimt, at Scandlines ikke ønsker, at danskerne skal have den mulighed at køre via en fast forbindelse på Femern, fordi Scandlines ønsker at have monopol på færgefarten dernede, siger Ole Birk Olesen til DR Sjælland.