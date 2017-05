Minister: Få flytninger afliver myter om kontanthjælpsloft

- Tallene dokumenterer heldigvis, at kontanthjælpsloftet ikke kommer til at have den betydning, at flere kommer til at flytte, som mange i oppositionen ellers sagde.

- Det er interessant at se, for det betyder jo, at de mange skræmmescenarier heldigvis ikke har vist sig at være rigtige, siger han.

I fjerde kvartal 2016 - svarende til de tre første måneder med det nye kontanthjælpsloft - flyttede 0,9 procent af gruppen af kontanthjælpsmodtagere svarende til cirka 1500 kontanthjælpsmodtagere.

I samme periode i 2015 og 2014 flyttede henholdsvis 1950 personer og 2050 personer svarende til henholdsvis cirka 1,2 og 1,3 procent.

Adspurgt om det ikke er for tidligt at konkludere noget på baggrund af de tre første måneder med loftet, svarer ministeren:

- Vi kan ikke sætte to streger under og sige, at det ingen effekt potentielt vil have. Men vi kan konstatere, at den effekt, som nogen påstod, at kontanthjælpsloftet ville have fra starten, ikke har vist sig.

- Der har været rigtig mange myter i diskussionen om kontanthjælpsloftet, som nu heldigvis viser sig ikke at holde vand.

Kontanthjælpsloftet sætter en grænse for, hvor meget man samlet set kan få i en række ydelser.

Mens loftet indtil videre ikke ser ud til at have ført til flere udsættelser eller flytninger, melder flere hjælpeorganisationer derimod om øget interesse.

Dansk Folkehjælp, der formidler feriehjælp til fattige og socialt udsatte, har fået 5000 henvendelser. De kan kun hjælpe hver tiende. Knap halvdelen af ansøgerne siger, at de er berørt af loftet.

Også Røde Kors oplever stigende efterspørgsel fra trængte familier - her er ansøgertallet steget fra 650 familier i 2015 til 1200 familier i 2016.

Ministeren fastholder, at det danske ydelsessystem "stadigvæk er højt":

- Selv om man måtte være ramt af kontanthjælpsloftet eller 225-timers-reglen, har man stadigvæk penge til sig selv og sine børn. Så jeg mener ikke på nogen måde, at der er børn, der bliver efterladt i en svær situation.