Minister: Efteruddannelse er vigtig for at overleve

For beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) handler det om at få forenklet efteruddannelsessystemet.

- Det nuværende voksen- og efteruddannelsessystem er blevet for bureaukratisk, for stort, og dermed også for kompliceret. Både for medarbejder og for virksomhederne.

- Det er årsagen til, at vi kan se, at færre efteruddanner sig.

- Det er en udfordring i en tid, hvor det at efteruddanne sig og skabe de nødvendige faglige forudsætninger bliver mere og mere afgørende for både medarbejdernes og virksomhedernes overlevelse, siger Troels Lund Poulsen.

Han erkender, at ikke alle medarbejdergrupper ser ens på vigtigheden af efteruddannelse. Men målet er at moderniserede systemet, så det bliver attraktivt for alle.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) håber administrerende direktør Jacob Holbraad, at trepartsforhandlingerne fører til, at uddannelserne i højere grad er rettet mod virkeligheden for den enkelte virksomhed og medarbejder.

Det kan for eksempel ske ved at efteruddannelsen foregår på virksomheden frem for på skolebænken, siger han.

- Jeg ser frem til, at vi nu kommer i gang med trepartsforhandlingerne, som skal sikre, at vi også fremadrettet har de rigtige kompetencer på arbejdsmarkedet.

- Danmark skal have et enkelt og fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem.

- Det er DA's mål, at trepartsforhandlingerne fører til et mere fleksibelt VEU-system, som alle har lyst til at bruge, siger Holbraad i en pressemeddelelse.

Danske Regioner er enig i, at der skal ryddes op i det, de kalder "efteruddannelsesjunglen". Det siger næstformand Stephanie Lose.

- Vi går ind til forhandlingerne med tre klare dagsordener: Bedre adgang til efteruddannelse for alle faggrupper, det skal være nemmere at bruge systemet, og partnerskaber skal sørge for et bredt udbud af kurser i hele landet.

- Der er et enormt stort potentiale på efteruddannelsesområdet, og nu skal vi forløse det, siger Stephanie Lose i en skriftlig kommentar.

Forhandlingerne begynder klokken 09.