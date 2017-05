Minister: EU har uberettiget fået skyld for regeljungle

Det er et erklæret mål fra regeringen, og nu har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) embedsfolk regnet på, hvordan det går med at opfylde den målsætning.

Ni ud af ti af de love og bekendtgørelser, der stammer fra EU, holder sig inden for det, regeringen kalder "minimumsimplementering".

Altså at man kun stiller de krav, der betyder, at Danmark som minimum lever op til EU-reglerne. Tidligere har der været en tendens til, at Danmark gik videre, end EU krævede, mener Troels Lund Poulsen.

- Det gør en forskel for vores virksomheder, fordi de bliver lettet for nogle af de byrder, som vi ellers selv har valgt at pålægge danske virksomheder., siger ministeren.

- Vi har måske heller ikke været gode nok til at forklare, at det er noget, vi har valgt at gøre i Danmark. Hvor EU uberettiget har fået skylden for, at det er noget, der er blevet besluttet i EU.

Hvorfor der tidligere har været indført strengere krav, end EU egentlig krævede, har ministeren to bud på:

Enten har ministerierne vurderet, at det ville styrke Danmarks forhandlingsposition. Eller også har man ikke været godt nok inde i detaljerne i de forskellige direktiver.

Sikkert er det i hvert fald, at regeringen vil fortsætte med at tjekke, om de forskellige ministerier holder sig til at indføre minimalt med EU-regler.

Troels Lund Poulsen kan endnu ikke kan sætte kroner og øre på, hvad det har betydet for dansk erhvervsliv.

Men han er ikke i tvivl om, at det skader dansk konkurrenceevne, hvis erhvervslivet skal leve op til strengere krav end nødvendigt.

Alligevel har han ingen ambition om, at 100 procent af EU-reglerne skal være minimumsimplementeret.

- Der vil være nogle særlige nationale interesser, hvor vi ønsker at gå videre i Danmark, siger Troels Lund Poulsen.

- Det kan for eksempel være i forhold til beskyttelsen af det danske grundvand. Vi har meget mere restriktive regler, end der er besluttet på europæisk plan. Det skyldes, at vi drikker det danske grundvand urenset.

- Det vil vi ikke gå på kompromis med. Det er et eksempel på et område, hvor vi ikke kommer til at slække på en lovgivning, der ellers går længere end det, der er besluttet i Bruxelles.