Minister: Digitalisering skaber flere job end det fjerner

Spørger man erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K), så mener han, at digitalisering skal omfavnes, for det skaber job og velstand.

Der er dem, der omfavner digitalisering og tror, at det vil skabe flere job, og så er der dem, der frygter det modsatte.

Tirsdag formiddag fremlægger regeringens digitale vækstpanel 33 anbefalinger til, hvordan Danmark kan sætte sig i førersædet for den digitale omstilling.

Udfordringen er at skabe en begejstring for det digitale og slå på mulighederne, mener ministeren.

- Vi tager imod anbefalingerne, så vi får mere produktion og beskæftigelse i Danmark, så vi kan finansiere vores velfærdssamfund, siger han.

Digitalt Vækstpanel blev nedsat sidste år for at give regeringen de mest kvalificerede råd og anbefalinger.

Panelets 33 anbefalinger handler blandt andet om, hvordan det offentlige kan understøtte et løft af erhvervslivets digitale omstilling.

Der lægges op til en transformation af det digitale samfund i dag. Der er ifølge anbefalingerne behov for et mere ambitiøst fokus på digitale kompetencer helt fra folkeskolen og op til voksen- og efteruddannelse.

Med en øget digitalisering vil nogle job forsvinde, erkender ministeren, men maner dog til ro.

- Jeg tror på, at digitalisering betyder, at vi får flere arbejdspladser i Danmark. Vi mister nogen ved, at der sker en masse ændringer i måden, vi producerer på.

- Men hvis vi bliver dygtigere og bedre på det digitale område, så beholder vi arbejdspladserne i Danmark, og vi sørger for, at der kommer flere, siger Brian Mikkelsen.

Han giver et eksempel med en plejehjemsassistent, der ikke bør frygte, at robotterne tager over. I stedet vil vedkommende få mere tid til de ældre, når robotterne overtage de tunge og trivielle opgaver.

Formand for Digitalt Vækstpanel og koncernchef i Danfoss, Niels B. Christiansen, ser positivt på fremtiden.

- Går vi proaktivt til digitalisering, kan vi skabe lige så mange job, som vi mister. De kan blive mere spændende, højkompetente og måske på sigt mere vellønnede.

- Men hvis vi ingenting gør, vil verden digitalisere sig, og så er det meget sandsynligt, at vi vil se robotter automatisere og ændre job væk fra en form, vi kender i dag, siger han.

Han peger på, at det kommer alle danskere til gode, hvis Danmark formår at lægge sig i selen.

Danmark er godt med, men det går for langsomt, hvis vi fortsat skal være i front, mener han.