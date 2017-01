I Odense Kommune gennemgår man kontanthjælpsmodtageres sager for at se, om ikke-jobparate alligevel kan arbejde. Det kan andre lære af, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Minister: 97 andre kommuner skal kopiere Odenses jobmodel

Efter mødet fortæller han, at han nu vil sende et brev til landets øvrige 97 kommuner og opfordre dem til at kopiere Odense-modellen:

- Der er intet argument for ikke at lade sig inspirere af Odense, siger han.

- Som minister beslutter man ikke som sådan, hvad der skal ske i kommunerne. Jeg står for lovgivningen. Jeg kan jo ikke pålægge andre kommuner at adoptere Odense-modellen.

- Men det, jeg kan gøre, er at sprede den viden til de andre kommuner.

Torsdag skal ministeren mødes med Kommunernes Landsforening, KL, og her vil han også bringe resultaterne på bordet:

- Jeg forventer, at KL går ind i det her for at udbrede modellen.

13 kommuner har allerede selv henvendt sig til Odense, efter DR i november kunne berette, at kommunen ved at gennemgå sagerne havde fundet mange eksempler på folk, der fejlagtigt var erklæret ikke-jobparate.

I en stikprøve blandt de ikke-jobparate fandt kommunen, at det blandt indvandrerkvinder blot var én ud af ti, der reelt var så syg, at vedkommende ikke var klar til arbejdsmarkedet.

Spørgsmål: Tyder tallene ikke på, at der er et brist i systemet - at det er for nemt at skaffe sig en lægeerklæring, hvis man ikke ønsker at blive forstyrret af kommunen?

- Nej, det tror jeg ikke, det gør. Når man snakker med den ansvarlige læge her, er det ikke fordi, han synes, at lægeerklæringerne som sådan er et problem.

- Det er den måde, man bruger lægeerklæringerne på - at der ikke sker en tværfaglig vurdering mellem læger, socialrådgivere og ledere.

- Man kan ikke give de praktiserende læger skylden for det. Man kan sige, at man har tænkt for meget i siloer og for lidt på tværs af faggrupperne.

Ministeren henviser til, at der frem mod 2019 er afsat 262,5 millioner kroner til at gennemgå sager om kontanthjælpsmodtagere.