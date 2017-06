Mindst 50.000 YouSee-kunder var uden internet

- Der har været en hardwarefejl på en af vores servere, og den opdagede vi ret hurtigt og løste fejlen ret hurtigt. Fejlen stod på i cirka halvanden time, siger han.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når sådan noget sker, men heldigvis fik teknikerne løst fejlen rimelig hurtigt, tilføjer Nis Peder Kolby.

Det var kunder flere steder i landet, som oplevede problemet, forklarede kommunikationspartneren tidligere søndag.

- Det er både bredbånd på kabel og på mobilen, sagde Nis Peder Kolby.

Sidst, YouSee havde store problemer, er omkring et halvt år siden. Nytårsaften var der et omfattende nedbrud, hvor tv-signalet forsvandt over hele landet.

1,2 millioner kunder mistede signalet omkring klokken 16.30, og flere gik dermed blandt andet glip af dronningens nytårstale.

Trods en omfattende indsats for at rette fejlen var signalet nogle steder flere dage om at vende tilbage.