Mindre børnecheck rammer hårdest i udkantsdanmark

Socialdemokraterne beskylder regeringen for at føre en politik, som rammer udkantsområderne dobbelt.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort sig til talsmand for et Danmark i balance, rammer han med sin 2025-plan børnefamilierne i udkantsdanmark langt mere end børnefamilierne i hovedstadsområdet.

Et element i planen er at skære i børnechecken, så barn nummer et og to udløser den fulde sats, barn nummer tre en mindre sats, mens øvrige børn slet ikke giver børnepenge.

I udkantsområderne bor der forholdsvist flest familier med mere end tre børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for Jyllands-Posten.

Eksempelvis er der fire gange så mange store børnefamilier på Fanø, Morsø og i Lemvig Kommune sammenlignet med Frederiksberg, Egedal og Solrød Kommune.

Fanøs Venstre-borgmester, Erik Nørreby, er uforstående over for regeringens udspil.

- Forslaget sender penge fra Vestdanmark til Østdanmark. Det er ikke det, jeg forstår ved et Danmark i bedre balance. Tværtimod, siger Erik Nørreby.

For mens der i de tyndt befolkede områder er forholdsvist flest familier, som vil få en beskåret børnecheck, er det også i de tyndtbefolkede områder, at færrest får glæde af en lettelse i topskatten, som regeringen også har spillet ud med.

- Det er vigtigt at have et land i balance, men man øger skævheden dobbelt ved kombinationen af lavere topskat og beskæring af børnechecken. Det går vi ikke ind for, siger Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, mener derimod, at 2025-planen i sin helhed vil komme udkantsområderne til gavn.

Hensigten med planen er ifølge ham at få gang i væksten. Hvis det ikke lykkes, vil effekten i første omgang slå igennem i de store byområder, mener han ifølge Jyllands-Posten.