Milliontilskud skal bryde bandernes fødekæde

Sådan lyder ræsonnementet bag et udspil, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fredag vil fremlægge i bestræbelserne på at komme banderne til livs.

For at komme banderne til livs, skal de forhindres i at kunne rekruttere nye medlemmer.

Regeringen vil blandt andet tilføre 15 millioner årligt til politiets forebyggende arbejde i særligt udsatte områder, erfarer Ritzau.

De 15 millioner kroner svarer til 20-25 nye medarbejdere hos politiet. Indsatsen skal målrettes mod unge, som vurderes at være i risiko for at blive hvervet af banderne.

Initiativet er en del af et større udspil, som kommer efter en sommer med blodige bandekonflikter i især København og Aarhus.

Den lange række af banderelaterede skudepisoder har fået både politikere og fagfolk til at efterlyse og foreslå tiltag.

Justitsministeren vil blandt andet forbyde banden Loyal To Familia ved lov. Han har bedt Rigsadvokaten undersøge, hvorvidt banden kan opløses ved dom.

Ministeren har også sammen med Rigspolitiet besluttet at åbne en mobil politistation på Nørrebro i København.

Københavns Politi har samtidig oprettet et telefonnummer, hvor borgere kan sende sms'er, billeder og videoklip, der kan hjælpe politiets arbejde i indsatsen mod banderne.

Nummeret er 93500012. Man kan ikke ringe til den ny linje, så man skal fortsat ringe til 114 - eller 112, hvis det er akut.

Det har torsdag ikke været muligt for Ritzau at få et interview med justitsministeren.