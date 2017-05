Millionregning til ejerne af de dyreste boliger

Det står klart, efter at regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de Radikale i sidste uge blev enige om et nyt boligforlig, skriver Berlingske Tidende lørdag.

Ejerne af de 15.000 dyreste boliger får en højere ejendomsskat, når de nye regler for boligskatten træder i kraft i 2021 - og de kommer til at betale en del mere i ejendomsskat, end de gør i dag.

For med et nyt millionærknæk på ejendomsværdiskatten, hvor de dyreste boliger fremover vil blive beskattet med 1,4 procent af ejendommens værdi over seks millioner kroner, vil staten få cirka 120 millioner kroner mere i kassen fra 2021 til 2025.

Det viser et notat fra Finansministeriet, som Berlingske har fået udleveret.

Skatten fra millionærknækket ville med de nuværende regler have indbragt cirka 380 millioner kroner til statskassen fra 2021 til 2025, mens det med de nye regler vil indbringe 500 millioner kroner, viser notatet.

For de nuværende boligejere i de dyreste boliger vil en samlet stigning i skatten dog blive annulleret af den såkaldte skatterabat. Men for de kommende købere vil boligforliget betyde højere skatter.

Det ærgrer Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, der arbejdede for at få millionærknækket droppet. Dette var da også udgangspunktet i VLAK-regeringens oprindelige boligudspil, men sådan blev det altså ikke.

- Det er en ren og skær symbolsk misundelsesskat, der ikke bidrager på nogen som helst meningsfuld måde til den offentlige økonomi, siger Joachim B. Olsen om den aftale, som LA som en del af regeringen altså nu må sluge.

Heller ikke hos regeringspartneren de Konservative vækker de nye tal begejstring.

- Selvfølgelig ærgrer det os, at det er blevet sådan, for det var ikke en del af vores oprindelige udspil i regeringen. Vi så gerne en helt anden model, men den har ikke været politisk mulig at få gennemført, siger fungerende skatteordfører Anders Johansson til avisen.

I Socialdemokratiet er man derimod ikke blege for at kalde den højere skat en politisk sejr.

- Det er et spørgsmål om retfærdighed. Vi synes, det er fair, at der en højere skat på de helt dyre ejendomme, ligesom der også er det på personskatter og på aktieskatten, siger skatteordfører Jesper Petersen (S) til Berlingske Tidende.