Milliardsvindel fik lov at fortsætte trods kontrol i Skat

Da Skat i juni 2015 fik et tip om, at der foregik svindel med refusion af udbytteskat, foretog Skat faktisk kontrol af området. Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) under et samråd torsdag.

Men kontrollen førte ikke til, at Skat stoppede udbetalingerne, hvor statskassen samlet set vurderes at være blevet svindlet for mindst 12,3 milliarder.