Milliarder til Forsvaret skuffer soldaterforening

Det mener formand Jesper K. Hansen fra Centralforeningen for Stampersonel, efter at dele af udspillet er kommet frem forud for præsentationen torsdag.

Det er ikke godt nok, at regeringen i forbindelse med sit udspil til finansloven for næste år varsler et milliardbeløb tilført Forsvaret.

- Jeg er utroligt skuffet over det. Det må jeg sige, siger han.

Af udspillet fremgår det, at pengene til et nyt forsvarsforlig skal tages ud af den såkaldte forhandlingsreserve i finansloven.

Reserven er den pose penge, som regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti frit kan forhandle om fordelingen af uden at skulle finde besparelser andre steder.

I år er forhandlingsreserven på 2,5 milliarder kroner årligt i perioden fra 2018 til 2021. Det er med andre ord inden for dette beløb, at forsvaret skal have løftet det årlige budget på 21 milliarder kroner.

Og det er umiddelbart alt for lidt, mener Jesper K. Hansen.

- Når statsministeren og forsvarsministeren melder ud, at Danmark og verden står i en situation, hvor Forsvaret har behov for et substantielt løft, så er det lidt magert, at melde ud, som de har gjort, siger han.

Spørgsmål: Men er det ikke utaknemmeligt at klage over at få tilført et forventet milliardbeløb?

- Jo, det kan du sige. Men når ministrene varsler et substantielt løft, så er det klart, at man sætter sine forventninger derefter.

- Det kunne de jo bare lade være med, hvis det ikke er sådan, det bliver.

Fagforeningsformanden minder om, at Forsvaret er i færd med at spare cirka en milliard kroner på det operative område, som følge af en igangværende spareøvelse.

- Og når man så tilfører et beløb, som vel bliver på cirka samme niveau, så er det jo bare hunden, der æder sin egen hale, siger han.

Trods formandens skepsis er det endnu uvist, hvor mange penge Forsvaret reelt ender med at blive tilført, for der tale om en mindretalsregerings udspil til en finanslov, der kan ændre sig markant i forhandlingsforløbet.