Miljøministeriet sløjfer tavshedspligt til forskere

Forskerne måtte end ikke fortælle journalister eller andre interesserede, at de var blevet pålagt ikke at fortælle noget.

Da diskussionen om regeringens omstridte landbrugspakke rullede, kunne DR berette, at regeringen forbød forskere at lade offentligheden se de tal og beregninger, som de leverede til Miljø- og Fødevareministeriet.

Men fremover skal al forskning og rådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet som udgangspunkt offentliggøres.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet er i færd med at revidere de kontrakter, der indgås med forskere.

- Blandt andet slår vi fast, at universiteterne har ret og pligt til at offentliggøre leverancer og fjerner bestemmelser om, at ministeriet har eneret til at fremstille og offentliggøre leverancer, som hidtil har indgået i en af standardkontrakterne.

- Udgangspunktet er altid, at al forskning og rådgivning skal offentliggøres, siger kontorchef Lars Møller Christiansen.

I pressemeddelelsen pointerer ministeriet, at manøvren "skal ses i lyset af, at der har været rejst tvivl i pressen, om hvorvidt kontrakterne var for vidtgående".

Ministerier pålægger i stigende grad forskere tavshedsklausuler, så de ikke må udtale sig om deres resultater. Det kunne Universitetsavisen, der har til huse på Københavns Universitet, berette i slutningen af august.

Avisen skrev på baggrund af en aktindsigt, at Københavns Universitet bruger kontrakter med tavshedsklausuler. Det begrænser forskernes ytringsfrihed, når de udfører forskning for ministerierne.

Det sker til trods for, at tavshedsklausulerne kritiseres for at være ulovlige af både flere jurister og Dansk Magisterforening.

Miljø- og Fødevareministeriets revision af kontrakterne sker i samarbejde med kammeradvokaten og universiteterne.