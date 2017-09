Milena Penkowa vil hive Københavns Universitet i retten

Meldingen kommer, efter at Københavns Universitet tirsdag udsendte en pressemeddelelse om, at de har taget doktorgraden fra hende. En grad, som hun blev tildelt af Københavns Universitet i 2006.

Det har fået den tidligere hjerneforsker og læge til at kontakte sin advokat. I opslaget skriver hun, at "juraen meget klart tilsiger, at de ikke har ret dertil".

- Min advokat har nøje redegjort for juraen og påpeget, at universitetet bryder reglerne ved at gennemføre denne fratagelse, - et forhold, som bekræftes af en redegørelse fra Kammeradvokaten, der er universitetets advokat, skriver hun i sit facebookopslag.

Derfor vil hun vil gå rettens vej for at forsøge at beholde den ærefulde akademiske titel.

- Universitetet vælger at gennemføre sin hadefulde aktion - koste hvad det vil. Det betyder, at vi kommer til at slås i retten igen - for jeg vil ikke finde mig i magtarrogance og magtmisbrug, - og det er dét, det er, skriver hun.

Akademisk Råd på Københavns Universitet består af 19 medlemmer, der alle var enige om at fratage hende doktorgraden.

Beslutningen blev truffet, efter hun 8. september 2016 i Østre Landsret blev kendt skyldig i dokumentfalsk i forbindelse med sin første doktordisputats fra 2003.

Vicedirektør ved Københavns Universitet Jasper Steen Winkel mindes ikke, at det er en beslutning, der nogensinde er truffet før.

Akademisk Råds drastiske valg skyldes, at universitetet ikke ville have modtaget hendes næste doktorafhandling, der førte til doktorgraden, hvis de vidste, at der var dokumentfalsk i forbindelse med den første afhandling.

- Penkowa-sagen er på alle måder en usædvanlig sag. Universitetet har sagt fra starten, at vi ville følge sagen helt til dørs og vende hver en sten. Jeg mener bestemt, at vi har været grundige i vores arbejde, siger han.

Milena Penkowa skriver i opslaget, at der er tale om had, chikane og magtmisbrug fra universitetets side.