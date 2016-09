Anklagemyndigheden vil ikke forsøge at få hjerneforskeren Milena Penkowa dømt i Højesteret.

Milena Penkowa undgår tur i Højesteret i rottesag

I modsætning til Københavns Byret mener landsretten, at forskeren alene er skyldig i simpel dokumentfalsk, ikke groft. Og fordi forseelserne blev begået tilbage i 2003, falder de for straffelovens forældelsesfrister.

Rigsadvokaten vil ikke søge om tilladelse til at få sag mod hjerneforsker Milena Penkowa indbragt for Højesteret. Penkowa blev i forrige uge frifundet i Østre Landsret for anklager om groft dokumentfalsk.

- Rigsadvokaten har vurderet, om man skulle bede Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Og vurderingen har været, at det skal man ikke, fortæller Mikke Thastum, der er kommunikationschef i anklagemyndigheden.

Ifølge Thastum er begrundelsen for Rigsadvokatens beslutning, at sagen ikke er principiel nok til, at man vil bede Højesteret om en afgørelse.

Sagen drejer sig om fire dokumenter, som Penkowa tilbage i 2003 fabrikerede. Dokumenterne skulle overbevise ledelsen på Københavns Universitet om, at en række rotteforsøg var foregået på den måde, som det fremgik af Penkowas videnskabelige publikationer.

Sagen opstod, da artikler i Weekendavisen såede tvivl om, hvorvidt forsøgene overhovedet havde fundet sted.

Afgørelsen fra Rigsadvokaten betyder, at der ikke kan rokkes ved frifindelsen af Milena Penkowa.