Karup Lufthavn har udskrevet en navnekonkurrence for at finde lufthavnens nye navn.

Midtjysk lufthavn får over 10.000 forslag til nyt navn

Navnekonkurrencen blev sat i gang for en uge siden, men den jyske lufthavn har allerede fået mere end 10.000 forslag til et nyt navn, skriver DR P4 Midt & Vest.

Det tikker ind med det ene kreative forslag efter det andet, efter at den midtjyske lufthavn i Karup udskrev en konkurrence om at finde det helt rigtige navn til lufthavnen.

Og opfindsomheden har været stor. Der er kommet forslag som Lord Bendtner Airport, Hedens Perle, Kragernes Vendeplads, Rip-Rap-Karup og In The Middle of Nowhere-Airport, fortæller lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen.

- Det er helt overvældende, at vi har fået så mange forslag, siger han til Ritzau.

Frans Bjørn-Thygesen fortæller, at Karup Lufthavn har lavet en analyse, der peger på, at en stor del af befolkningen ikke kan udpege, hvor lufthavnen er geografisk placeret. Det har givet anledning til at indlede jagten på et nyt navn.

- Vi vil gerne have et navn, der afspejler, at vi ligger centralt i Jylland. Selv om nogle af forslagene er lidet flatterende, er der også kommet mange seriøse, som siger noget om, hvor lufthavnen ligger henne, siger lufthavnschefen.

Blandt de bud er Midtjysk Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn og Central Denmark Airport, som er det engelske ord for Region Midtjylland.

Der er nedsat en komité, som skal beslutte, hvilket navn lufthavnen skal have. Komiteen består blandt andet af folk fra lufthavnens bestyrelse, operatører og lufthavnspersonale.

Konkurrencen slutter midt i september og er åben for alle på hjemmesiden ukendtlufthavn.dk.