Microsoft laver millioninvestering i dansk kvanteforskning

- Det er en meget stor fjer i hatten for vores omdømme. At en international virksomhed vælger os, fordi vi har den forskning i verden, der er allermest nødvendig for dem.

- Det er noget, der bliver lagt mærke til, siger Thomas Bjørnholm, prorektor for Forskning og Innovation på Københavns Universitet.

Universitetet kan ikke oplyse det præcise beløb for aftalen, men oplyser, at der er tale om den største samarbejdsaftale med en virksomhed hidtil.

Med aftalen indgås der et flerårigt samarbejde om blandt andet topmoderne forsknings- og udviklingslaboratorier på Niels Bohr Instituttet.

- De etablerer meget, meget avancerede forskningslaboratorier og flytter folk over, siger Bjørnholm.

Blandt andet skal ingeniører og udviklere fra Microsoft til Danmark og samarbejde om at udvikle en kvantecomputer.

En computer der kan mere end selv de avancerede supercomputere, der findes i dag, forklarer Bjørnholm.

- Kvantecomputere beregner efter et helt andet princip end en traditionel computer. Den bruger kvantemekanikkens forunderlige og mærkelige effekter, som Niels Bohr og Einstein allerede opdagede, men som det har taget hundrede år at finde ud af, hvordan man kan bruge.

- Nu mener Microsoft, at man er kommet så langt, at man tør satse et meget stort beløb på udvikling af det. Det betyder, at man kan lave computere baseret på kvantemekanik, som kan trænge langt dybere ind i komplekse problemstillinger, end man har set før, siger han.

Både Microsoft og Københavns Universitet vil få licensrettigheder til udviklingen af kvantecomputeren.