Mette Frederiksens flirt med DF deler baglandet

En klar interesse for de danske lønmodtagere. Eller et udsalg af grundlæggende socialdemokratiske værdier.

En rundspørge, Ritzau har foretaget i det socialdemokratiske bagland, viser, at rundt regnet halvdelen af dem, der har svaret, støtter et tættere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på landsplan.

- Den danske lønmodtager har en klar interesse i, at S og DF finder sammen på de økonomisk-sociale områder. Det vil være en klar fordel, siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S).

Byrådsmedlem Jens Bruhn fra Rudersdal Kommune ser noget anderledes på det. Han er blandt den tredjedel af de 214, der har besvaret spørgeskemaet, som ikke støtter et tættere samarbejde.

- Jeg synes ikke, at DF og S klæder hinanden. De er så forskellige holdningsmæssigt og værdimæssigt, at der ikke til at have med at gøre, siger han.

Han frygter, at den spirende alliance kan skade Socialdemokratiet ved efterårets kommunalvalg.

- Der er jo altid en vis afspejling af vilkårene på Christiansborg til kommunevalgene. Det er uheldigt, at S viser at de vil knytte sig nærmere til DF. Det er efter min mening et uheldigt signal, siger Jens Bruhn.

Den vurdering deler Mikael Mouritsen, der repræsenterer partiet i Randers Kommune.

Det er især på flygtninge- og indvandrerspørgsmål, at partierne ligger for langt fra hinanden, mener han.

- Der mener jeg, at Mette Frederiksen er gået alt for langt i forhold til at "please" nogle vælgere, som vi gerne vil vinde tilbage fra Dansk Folkeparti, siger Mikael Mouritsen.

Ole Bjørstorp er enig i, at der er en grænse for, hvor langt Socialdemokratiet kan og bør følge Dansk Folkeparti, når det handler om udlændinge.

- Men der er et stykke vej endnu. En stram linje og en klar linje er at foretrække. Det ved vi alt om i Ishøj, siger han.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står skulder ved skulder i flere sager. I forhandlingerne om boligskat deler partierne mange synspunkter.

De danner også fælles front mod regeringens ønske om at hæve pensionsalderen. Og de har tidligere slukket regeringspartiernes drømme om at sænke topskatten.

For et par uger siden gav Mette Frederiksen og DF-formand, Kristian Thulesen Dahl, sammen et interview til fagbladet 3F.

Her afviste ingen af dem, at det, der er blevet betegnet som en "flirt", på sigt kan ende i regeringssamarbejde.

Politisk ordfører Nicolai Wammen (S) understreger, at spørgsmålet om regeringssamarbejde er helt uaktuelt. Han hæfter sig ved, at de fleste af dem, der har taget stilling i undersøgelsen, bakker op om samarbejde med DF.

- Det har blandt andet betydet, at vi har kunnet presse regeringen, så man ikke sætter pensionsalderen op for at sætte topskatten ned, siger Wammen.

- Vi er glade for det samarbejde, vi har med Dansk Folkeparti. Men det er bestemt ikke på alle områder, vi er enige.

Ritzaus rundspørge er ikke repræsentativ.